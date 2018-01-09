В Испании тюремные патологоанатомы чуть не вскрыли живого человека

Заключенный отбывал срок за кражу. Однажды утром он не пришел на проверку. Когда тюремщики вошли к нему в камеру, они увидели его сидящим на стуле без всякого движения. Вызванные доктора пульс нащупать не смогли и констатировали смерть заключенного.Труп привезли в Институт судебной медицины, где должно было пройти вскрытие. Но, по счастливой случайности до него не дошло: из мешка с трупом раздались звуки от «ожившего» узника.Как позже объяснили родные "трупа", он болеет эпилепсией. И, скорее всего, подобную остановку дыхания вызвал нарушенный режим приема лекарств. Также, по предположению родных заключенного, «тело» осматривал только один врач, а двое других просто расписались в документе. Ведь не могли же три медработника вместе ошибиться. Так что против руководства тюрьмы родственники ожившего заключенного готовят иск.