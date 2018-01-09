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Французская компания Helite разработала подушку безопасности для людей
Мы все знаем, что нынешние автомобили выпускаются с подушками безопасности, чтобы защитить пассажиров от возможных повреждений на дороге. Однако компания Helite пошла еще дальше и создала подушку безопасности непосредственно для людей.

Французская компания Helite разработала подушку безопасности для людей


Пояс со встроенной подушкой безопасности от компании Helite был представлен в рамках выставки в Лас-Вегасе и получил название Hip’ Air. Сама компания уже много лет производит подушки для различных целей: для самолетов, мотоциклистов и даже любителей верховой езды. Однако на этот раз Helite, видимо, решила показать полностью новый тип подушек для экстремалов.

Килограммовый пояс моментально реагирует в случае, если человек падает, и быстро разворачивает вокруг него надувную подушку. Развертывание занимает 80 миллисекунд - этого промежутка времени достаточно для того, чтобы избежать травмирования при занятиях экстремальными видами спорта.
Технологии
Добавил: Joanne Сегодня, 10:00
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