В Великобритании задержали влюбленную пару, готовившую теракт
В Великобритании мужчина и женщина, познакомившиеся на сайте знакомств, признаны виновными по обвинению в подготовке теракта.
36-летний суданец познакомился на сайте знакомств с 33-летней обитательницей Лондона. Женщина с первых минут заинтересовала мужчину тем, что трудилась фармацевтом и имела все знания, чтобы соорудить взрывчатку. Вскоре у молодых людей вспыхнула искра и завязалась любовь.
В декабре же пара была арестована полицией. Как оказалось, мужчина немногим ранее дал присягу верности группировке «Исламское государство» и пара в соцсетях кроме любовных записок посылала друг другу видеоролики экстремистского содержания. При обыске у них дома были обнаружены необходимые составляющие будущей бомбы.
Свой приговор несостоявшиеся террористы услышат в феврале.
36-летний суданец познакомился на сайте знакомств с 33-летней обитательницей Лондона. Женщина с первых минут заинтересовала мужчину тем, что трудилась фармацевтом и имела все знания, чтобы соорудить взрывчатку. Вскоре у молодых людей вспыхнула искра и завязалась любовь.
В декабре же пара была арестована полицией. Как оказалось, мужчина немногим ранее дал присягу верности группировке «Исламское государство» и пара в соцсетях кроме любовных записок посылала друг другу видеоролики экстремистского содержания. При обыске у них дома были обнаружены необходимые составляющие будущей бомбы.
Свой приговор несостоявшиеся террористы услышат в феврале.
В мире / Происшествия
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 09:50