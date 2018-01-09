В Великобритании задержали влюбленную пару, готовившую теракт

36-летний суданец познакомился на сайте знакомств с 33-летней обитательницей Лондона. Женщина с первых минут заинтересовала мужчину тем, что трудилась фармацевтом и имела все знания, чтобы соорудить взрывчатку. Вскоре у молодых людей вспыхнула искра и завязалась любовь.В декабре же пара была арестована полицией. Как оказалось, мужчина немногим ранее дал присягу верности группировке «Исламское государство» и пара в соцсетях кроме любовных записок посылала друг другу видеоролики экстремистского содержания. При обыске у них дома были обнаружены необходимые составляющие будущей бомбы.Свой приговор несостоявшиеся террористы услышат в феврале.