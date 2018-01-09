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В Кемеровской области в аварии погибли пять человек
На трассе в Кемеровской области в ДТП с участием грузовика оказалось пятеро погибших.
В Кемеровской области в аварии погибли пять человек


8 января вечером произошла страшная авария на трассе Алтай-Кузбасс, что в Кемеровской области. По предварительным сведениям, водитель иномарки KIA, предварительно не убедившись в безопасности маневра, решил обогнать едущий в попутном направлении автомобиль. Оказавшись на полосе встречного движения, он лоб в лоб столкнулся с грузовиком Volvo. В результате этой аварии погибло четверо взрослых людей и один ребенок – водитель и пассажиры KIA.

В настоящее время сотрудники ГИБДД выясняют причины и подробности произошедшей аварии.
Общество / Происшествия
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 09:40
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