В Кемеровской области в аварии погибли пять человек

8 января вечером произошла страшная авария на трассе Алтай-Кузбасс, что в Кемеровской области. По предварительным сведениям, водитель иномарки KIA, предварительно не убедившись в безопасности маневра, решил обогнать едущий в попутном направлении автомобиль. Оказавшись на полосе встречного движения, он лоб в лоб столкнулся с грузовиком Volvo. В результате этой аварии погибло четверо взрослых людей и один ребенок – водитель и пассажиры KIA.В настоящее время сотрудники ГИБДД выясняют причины и подробности произошедшей аварии.