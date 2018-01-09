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Алексей Панин, сравнив себя с бриллиантом, дал ответ Максиму Галкину
Эпатажный Алексей Панин вспомнил старую китайскую мудрость про бриллиант и пыль. Сравнив себя с бриллиантом, он дал свой ответ веселому Максиму Галкину.
Алексей Панин, сравнив себя с бриллиантом, дал ответ Максиму Галкину


Война продолжается. Настал черед Панину давать Галкину свой ответ – в опубликованном снимке в его аккаунте Instagram. Вместе со своим портретом Алексей опубликовал и древнюю китайскую мудрость, которую, как признался Панин, он услышал лишь недавно. И посетовал на это, мол, знал бы ее раньше, так и не тратил бы силы на всякие ответы «убогому Галкину, хейтерам, и всевозможному сброду».

Много фанатов приняли сторону Алексея, утверждая, что он молодец, поскольку его не сбить с пути к намеченной цели ни нападкам прессы, ни вечной критике большинства. Но нашлись и такие смельчаки, кто заметил, что адресовать сию пословицу Алексею нужно было бы себе.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 09:01
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