Алексей Панин, сравнив себя с бриллиантом, дал ответ Максиму Галкину

Война продолжается. Настал черед Панину давать Галкину свой ответ – в опубликованном снимке в его аккаунте Instagram. Вместе со своим портретом Алексей опубликовал и древнюю китайскую мудрость, которую, как признался Панин, он услышал лишь недавно. И посетовал на это, мол, знал бы ее раньше, так и не тратил бы силы на всякие ответы «убогому Галкину, хейтерам, и всевозможному сброду».Много фанатов приняли сторону Алексея, утверждая, что он молодец, поскольку его не сбить с пути к намеченной цели ни нападкам прессы, ни вечной критике большинства. Но нашлись и такие смельчаки, кто заметил, что адресовать сию пословицу Алексею нужно было бы себе.