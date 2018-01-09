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Уфологи определили Италию наиболее интересной страной для НЛО
Средиземноморским центром уфологии сообщается о самом излюбленном месте Земли для посещения инопланетянами. По мнению ученых - это территория Италии, данная европейская страна отмечена наибольшим появлением НЛО в 2017 году.

Соответствующий вывод сделан в ходе проведения продолжительных исследований полного набора материалов, собранных за период прошлого года. Как свидетельствуют уфологи и очевидцы, все указывает о наиболее частых полетах пришельцем именно над Италией. Эксперты уточняют, что многие жители данной страны, помимо частых жалоб на беспокойство от инопланетян, еще и успевали делать подтверждающее фото подобных инцидентов.
Уфологи определили Италию наиболее интересной страной для НЛО


Исследователи центра тщательно проверяют каждое полученное доказательство, которое так или иначе касается существования инопланетного разума, на предмет правдивости. После соответствующего анализа, уфологам представляется возможность выявить, в любой европейской стране, характерную частоту проявления активности внеземных цивилизаций.
Наука
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 11:50
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