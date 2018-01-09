Уфологи определили Италию наиболее интересной страной для НЛО

Соответствующий вывод сделан в ходе проведения продолжительных исследований полного набора материалов, собранных за период прошлого года. Как свидетельствуют уфологи и очевидцы, все указывает о наиболее частых полетах пришельцем именно над Италией. Эксперты уточняют, что многие жители данной страны, помимо частых жалоб на беспокойство от инопланетян, еще и успевали делать подтверждающее фото подобных инцидентов.Исследователи центра тщательно проверяют каждое полученное доказательство, которое так или иначе касается существования инопланетного разума, на предмет правдивости. После соответствующего анализа, уфологам представляется возможность выявить, в любой европейской стране, характерную частоту проявления активности внеземных цивилизаций.