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Стала известная дата выхода криптовалюты от Telegram
Разработчики интернет-сервиса Telegram собираются запустить собственную криптовалюту уже весной этого года. Криптовалюта Gram будет плотно интегрирована с данным мессенджером.

Стала известная дата выхода криптовалюты от Telegram


Такой информацией поделился на своей странице в Facebook создатель стартапа Combot Фёдор Скуратов. Там же он обнародовал документ, в котором описываются основные принципы работы новой криптовалюты. Для ее выпуска проведут ICO. Блокчейн и криптовалюта, как надеются создатели мессенджера, привлекут к проекту 3-5 миллиардов долларов, поскольку крупные инвесторы активно интересуются блокчейн-технологией.

Пользователи смогут безопасно пользоваться платежами и проводить другие операции в сервисе. В четвертом квартале этого года ожидается внедрение электронного кошелька для возможности перевода обычных денег и криптовалюты - это должно решить задачу монетизации мессенджера.
Технологии
Добавил: Joanne Сегодня, 09:15
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