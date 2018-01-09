Стала известная дата выхода криптовалюты от Telegram

Такой информацией поделился на своей странице в Facebook создатель стартапа Combot Фёдор Скуратов. Там же он обнародовал документ, в котором описываются основные принципы работы новой криптовалюты. Для ее выпуска проведут ICO. Блокчейн и криптовалюта, как надеются создатели мессенджера, привлекут к проекту 3-5 миллиардов долларов, поскольку крупные инвесторы активно интересуются блокчейн-технологией.Пользователи смогут безопасно пользоваться платежами и проводить другие операции в сервисе. В четвертом квартале этого года ожидается внедрение электронного кошелька для возможности перевода обычных денег и криптовалюты - это должно решить задачу монетизации мессенджера.