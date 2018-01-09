Технология блокчейн успешно реализована в проекте «Активный гражданин»
Внедрение в современный мир технологий блокчейн-сети позволит исключить подтасовку результатов голосования. Тестируют данное нововведение уже в течение нескольких месяцев, включая специально разработанный общественный проект «Активный гражданин».
Как свидетельствует информация официального портала, благодаря использованию тщательно выстроенной определенной системы, состоящей из последовательной цепочки блоков, данные проводимых опросов невозможно будет удалить даже после того, как они пройдут обработку и окажутся в системе. Принцип исключает возможность несанкционированного проведения корректирования.
Сама технология блокчейна представлена сохранностью информации не на базе одного сервера, а одновременно на всех вычислительных системах, участниках сети. Процесс записи всех данных организован в направлении последовательной основы, существующие копии хранятся и обновляются одновременно у всех действующих участников.
Блокчейном усложняется процесс нарушения или взлома базы, а так же попыток внесения каких-либо серьезных изменений. Таким образом устроен и «Активный гражданин», благодаря внедрению новой технологии по трехступенчатой схеме. После осуществления стандартного голосования, полученные результаты организовываются в состав базы данных, а затем происходит их синхронизация с подключенными к сети компьютерами всех участников.
Как свидетельствует информация официального портала, благодаря использованию тщательно выстроенной определенной системы, состоящей из последовательной цепочки блоков, данные проводимых опросов невозможно будет удалить даже после того, как они пройдут обработку и окажутся в системе. Принцип исключает возможность несанкционированного проведения корректирования.
Сама технология блокчейна представлена сохранностью информации не на базе одного сервера, а одновременно на всех вычислительных системах, участниках сети. Процесс записи всех данных организован в направлении последовательной основы, существующие копии хранятся и обновляются одновременно у всех действующих участников.
Блокчейном усложняется процесс нарушения или взлома базы, а так же попыток внесения каких-либо серьезных изменений. Таким образом устроен и «Активный гражданин», благодаря внедрению новой технологии по трехступенчатой схеме. После осуществления стандартного голосования, полученные результаты организовываются в состав базы данных, а затем происходит их синхронизация с подключенными к сети компьютерами всех участников.
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Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 08:45