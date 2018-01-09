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Американские ученые разработали генную методику лечения наследственной слепоты
Американские ученые создали новую технологию, которая позволит на генном уровне излечить человека от врожденной слепоты. Подобную инициативу одобрили также представители американского правительства.

Американские ученые разработали генную методику лечения наследственной слепоты


По словам медиков, данная методика очень эффективная, поскольку позволяет добиться положительных результатов в течение месяца после проведения операции. Сама процедура заключается в том, что в глаз пациента вводят специальный препарат, который и оказывает влияние на зрительный орган. При этом авторы медицинского проекта уверяют, что провели экспериментальные процедуры, поэтому в действенности препарата уверены.

Несмотря на это, у методики есть одна плохая сторона – высокая стоимость всей процедуры. Так цена операции составляет около 850 тысяч долларов, что является практически неподъемной суммой для большинства американцев. Ученые уверены в том, что несмотря на высокую стоимость, те, кто нуждается в операции будут ее делать.
Наука / Главные новости
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 08:30
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