Американские ученые разработали генную методику лечения наследственной слепоты

По словам медиков, данная методика очень эффективная, поскольку позволяет добиться положительных результатов в течение месяца после проведения операции. Сама процедура заключается в том, что в глаз пациента вводят специальный препарат, который и оказывает влияние на зрительный орган. При этом авторы медицинского проекта уверяют, что провели экспериментальные процедуры, поэтому в действенности препарата уверены.Несмотря на это, у методики есть одна плохая сторона – высокая стоимость всей процедуры. Так цена операции составляет около 850 тысяч долларов, что является практически неподъемной суммой для большинства американцев. Ученые уверены в том, что несмотря на высокую стоимость, те, кто нуждается в операции будут ее делать.