В избирательном фонде Владимира Путина - более 400 миллионов рублей

На официальном сайте ЦИК появились данные о поступлении денежных средств на счета претендентов на президентское кресло Российской Федерации. Так, ЦИК заявил о «полностью сформированном» фонде Владимира Путина, здесь перечисления превысили 400 000 000 рублей. Больше всего денежных средств Путину выделили: партия «Единая Россия» и фонды поддержки регионального сотрудничества и развития – по 28 миллионов рублей. Сумма в 400 млн рублей оказалась превышена уже к 5 января 2018 года. Наталья Орлова (уполномоченный представитель по финансовым вопросам от кандидата Путина) сообщила, что по закону сумма избирфонда не может превышать те самые 400 млн рублей, поэтому все денежные суммы, пришедшие «сверх лимита», придётся вернуть отправителям.На втором месте по величине избирательного фонда сейчас находится кандидат Владимир Жириновский. Для проведения его избирательной компании уже перечислено 200 млн рублей. Далее (по нисходящей) расположились те, в чьём распоряжении куда более скромная сумма: фонд бизнес-омбудсмена Бориса Титова - 20,7 млн рублей, фонд Ксении Собчак– чуть менее двадцати миллионов рублей.