Ученые из NASA представили доказательства уменьшения озоновой дыры над Антарктидой
Специалисты из американского агентства NASA впервые представили доказательства того факта, что озоновая дыра над Антарктидой уменьшилась. Так этого удалось достичь благодаря уменьшению уровня выброса фреонов в атмосферу.
Сообщается, что данные, которые предоставили в американском космическом агентстве, были собраны с помощью космического спутника Aura. На орбите аппарат работал с целью сбора информации касательно того, как влияет на атмосферу Земли выбросы фреонов.
Исследование длилось 9 лет и все это время микроволновое излучение позволяло устройству измерять состояние атмосферы в области Антарктиды. В итоге стало известно, что после уменьшения выделения фреонов озоновая дыра, находящаяся над Антарктидой, перестала расти и даже слегка уменьшилась в размерах.
Благодаря принятым вовремя мерам человек смог уменьшить скорость уничтожения озонового слоя Земли и тем самым отсрочить вымирание своего вида и других живых существ.
Сообщается, что данные, которые предоставили в американском космическом агентстве, были собраны с помощью космического спутника Aura. На орбите аппарат работал с целью сбора информации касательно того, как влияет на атмосферу Земли выбросы фреонов.
Исследование длилось 9 лет и все это время микроволновое излучение позволяло устройству измерять состояние атмосферы в области Антарктиды. В итоге стало известно, что после уменьшения выделения фреонов озоновая дыра, находящаяся над Антарктидой, перестала расти и даже слегка уменьшилась в размерах.
Благодаря принятым вовремя мерам человек смог уменьшить скорость уничтожения озонового слоя Земли и тем самым отсрочить вымирание своего вида и других живых существ.
Наука
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 07:40