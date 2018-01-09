Ученые из NASA представили доказательства уменьшения озоновой дыры над Антарктидой

Сообщается, что данные, которые предоставили в американском космическом агентстве, были собраны с помощью космического спутника Aura. На орбите аппарат работал с целью сбора информации касательно того, как влияет на атмосферу Земли выбросы фреонов.Исследование длилось 9 лет и все это время микроволновое излучение позволяло устройству измерять состояние атмосферы в области Антарктиды. В итоге стало известно, что после уменьшения выделения фреонов озоновая дыра, находящаяся над Антарктидой, перестала расти и даже слегка уменьшилась в размерах.Благодаря принятым вовремя мерам человек смог уменьшить скорость уничтожения озонового слоя Земли и тем самым отсрочить вымирание своего вида и других живых существ.