Петербург: Вмерзший труп утопленника обнаружили по торчащей изо льда голове

Петербуржец, спешивший по своим делам 7 января, заметил странный предмет, торчавший над поверхностью замёрзших сточных вод в районе первого дома по улице Еремеева. Предмет виднелся из-под деревянного помоста и своей округлой формой очень напоминал… голову человека! Прохожий позвонил в городской отдел полиции. Прибывшие на место происшествия правоохранители убедились, что звонивший не ошибся: «предмет округлой формы» оказался головой взрослого мужчины, утонувшего в сточных водах Невского района около трёх дней тому назад. За это время тело утопленника вмёрзло в лёд, поэтому полицейским пришлось вырезать труп из «ледяных объятий».Никаких признаков насилия на теле погибшего не было обнаружено, поэтому эксперты исключают насильственную смерть, впрочем, окончательное слово за патологоанатомами. По внешнему виду утопленник «разменял» пятый десяток. Никаких документов, которые бы помогли установить личность утопленника, найдено не было. Внешний вид погибшего оказался достаточно типичным для мужчины среднего возраста: седые волосы, джинсы и куртка.