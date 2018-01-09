Петербург: Вмерзший труп утопленника обнаружили по торчащей изо льда голове
В Петербурге, 7 января прохожий заметил в замёрзшем водоёме предмет, похожий на человеческую голову. Прибывшие на место ЧП правоохранители вырезали изо льда тело утопленника, захлебнувшегося в сточных водах по улице Еремеева (Невский район).
Петербуржец, спешивший по своим делам 7 января, заметил странный предмет, торчавший над поверхностью замёрзших сточных вод в районе первого дома по улице Еремеева. Предмет виднелся из-под деревянного помоста и своей округлой формой очень напоминал… голову человека! Прохожий позвонил в городской отдел полиции. Прибывшие на место происшествия правоохранители убедились, что звонивший не ошибся: «предмет округлой формы» оказался головой взрослого мужчины, утонувшего в сточных водах Невского района около трёх дней тому назад. За это время тело утопленника вмёрзло в лёд, поэтому полицейским пришлось вырезать труп из «ледяных объятий».
Никаких признаков насилия на теле погибшего не было обнаружено, поэтому эксперты исключают насильственную смерть, впрочем, окончательное слово за патологоанатомами. По внешнему виду утопленник «разменял» пятый десяток. Никаких документов, которые бы помогли установить личность утопленника, найдено не было. Внешний вид погибшего оказался достаточно типичным для мужчины среднего возраста: седые волосы, джинсы и куртка.
Петербуржец, спешивший по своим делам 7 января, заметил странный предмет, торчавший над поверхностью замёрзших сточных вод в районе первого дома по улице Еремеева. Предмет виднелся из-под деревянного помоста и своей округлой формой очень напоминал… голову человека! Прохожий позвонил в городской отдел полиции. Прибывшие на место происшествия правоохранители убедились, что звонивший не ошибся: «предмет округлой формы» оказался головой взрослого мужчины, утонувшего в сточных водах Невского района около трёх дней тому назад. За это время тело утопленника вмёрзло в лёд, поэтому полицейским пришлось вырезать труп из «ледяных объятий».
Никаких признаков насилия на теле погибшего не было обнаружено, поэтому эксперты исключают насильственную смерть, впрочем, окончательное слово за патологоанатомами. По внешнему виду утопленник «разменял» пятый десяток. Никаких документов, которые бы помогли установить личность утопленника, найдено не было. Внешний вид погибшего оказался достаточно типичным для мужчины среднего возраста: седые волосы, джинсы и куртка.
Происшествия
Добавил: Максим Литвиненко Сегодня, 07:20