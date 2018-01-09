Немецкий футболист Дениз Наки пережил покушение на убийство

Немецкая газета Die Welt сообщает, что Дениз Наки был обстрелян из проезжающей мимо машины недалеко от населенного пункта Дюрен. Так журналисты пишут, что хоть нападавшие и целились в футболиста, но сам спортсмен не пострадал.Наки считает, что на него могли покушаться представители спецслужбы Турции. Также стоит отметить, что ранее игрок турецкого «Амедспора» получил условное заключение в Турции, поскольку пропагандировал Рабочую партию Курдистана, запрещенную на территории этого государства.