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Второй год подряд в пустыне Сахара выпадает снег
В Сахаре, самой большой пустыне мира, уже второй год подряд случаются удивительные осадки. В воскресенье, вблизи алжирского города Айн-Сефре песчаные барханы покрылись… снегом! Снег в Сахаре запечатлел местный фотограф Карим Боучатата, разместивший свои работы на портале TSA Algerie.

Второй год подряд в пустыне Сахара выпадает снег


Два поколения жителей, населяющих самую огромную пустыню Земли, не видели снега. Последний раз «зимнее чудо» развлекало аборигенов Африки 38 лет тому назад! И вот сюрприз – два года подряд (в 2017-м и 2018-м) в Сахаре выпадает снег! Нынешний снегопад начался в Рождество и принёс в окрестности алжирского городка Айн-Сефра невиданное количество осадков в виде снега. Кое-где толщина снежного покрова достигала рекордных 40 сантиметров. Местный фотограф Карим Боучатата успел запечатлеть фантастический для Сахары пейзаж. «Здесь встретились мягкость золотых песков и чистый белый снег», - так Карим подписал свой фотоотчёт. Заметим, что жители алжирского городка крайне удивлены столь непредсказуемыми природными «причудами».

Добавим, что на севере Сахары, где расположен населённый пункт Айн-Сефра, зимой температура редко достигает нуля градусов по Цельсию, поэтому выпавший снег растаял в тот же день – 8 января 2018 года.
В мире
Добавил: Максим Литвиненко Сегодня, 05:00
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