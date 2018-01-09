Второй год подряд в пустыне Сахара выпадает снег
В Сахаре, самой большой пустыне мира, уже второй год подряд случаются удивительные осадки. В воскресенье, вблизи алжирского города Айн-Сефре песчаные барханы покрылись… снегом! Снег в Сахаре запечатлел местный фотограф Карим Боучатата, разместивший свои работы на портале TSA Algerie.
Два поколения жителей, населяющих самую огромную пустыню Земли, не видели снега. Последний раз «зимнее чудо» развлекало аборигенов Африки 38 лет тому назад! И вот сюрприз – два года подряд (в 2017-м и 2018-м) в Сахаре выпадает снег! Нынешний снегопад начался в Рождество и принёс в окрестности алжирского городка Айн-Сефра невиданное количество осадков в виде снега. Кое-где толщина снежного покрова достигала рекордных 40 сантиметров. Местный фотограф Карим Боучатата успел запечатлеть фантастический для Сахары пейзаж. «Здесь встретились мягкость золотых песков и чистый белый снег», - так Карим подписал свой фотоотчёт. Заметим, что жители алжирского городка крайне удивлены столь непредсказуемыми природными «причудами».
Добавим, что на севере Сахары, где расположен населённый пункт Айн-Сефра, зимой температура редко достигает нуля градусов по Цельсию, поэтому выпавший снег растаял в тот же день – 8 января 2018 года.
Два поколения жителей, населяющих самую огромную пустыню Земли, не видели снега. Последний раз «зимнее чудо» развлекало аборигенов Африки 38 лет тому назад! И вот сюрприз – два года подряд (в 2017-м и 2018-м) в Сахаре выпадает снег! Нынешний снегопад начался в Рождество и принёс в окрестности алжирского городка Айн-Сефра невиданное количество осадков в виде снега. Кое-где толщина снежного покрова достигала рекордных 40 сантиметров. Местный фотограф Карим Боучатата успел запечатлеть фантастический для Сахары пейзаж. «Здесь встретились мягкость золотых песков и чистый белый снег», - так Карим подписал свой фотоотчёт. Заметим, что жители алжирского городка крайне удивлены столь непредсказуемыми природными «причудами».
Добавим, что на севере Сахары, где расположен населённый пункт Айн-Сефра, зимой температура редко достигает нуля градусов по Цельсию, поэтому выпавший снег растаял в тот же день – 8 января 2018 года.
В мире
Добавил: Максим Литвиненко Сегодня, 05:00