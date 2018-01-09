Второй год подряд в пустыне Сахара выпадает снег

Два поколения жителей, населяющих самую огромную пустыню Земли, не видели снега. Последний раз «зимнее чудо» развлекало аборигенов Африки 38 лет тому назад! И вот сюрприз – два года подряд (в 2017-м и 2018-м) в Сахаре выпадает снег! Нынешний снегопад начался в Рождество и принёс в окрестности алжирского городка Айн-Сефра невиданное количество осадков в виде снега. Кое-где толщина снежного покрова достигала рекордных 40 сантиметров. Местный фотограф Карим Боучатата успел запечатлеть фантастический для Сахары пейзаж. «Здесь встретились мягкость золотых песков и чистый белый снег», - так Карим подписал свой фотоотчёт. Заметим, что жители алжирского городка крайне удивлены столь непредсказуемыми природными «причудами».Добавим, что на севере Сахары, где расположен населённый пункт Айн-Сефра, зимой температура редко достигает нуля градусов по Цельсию, поэтому выпавший снег растаял в тот же день – 8 января 2018 года.