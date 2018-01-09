При пожаре в Trump Tower пострадало 2 человека

О произошедшем сообщили в телевизионной компании NBC. Сын Дональда Трампа Эрик Трамп рассказал, что пожарные были на месте происшествия спустя несколько минут после поступления звонка. Таким образом, в тушении очага пожара было задействовано 100 сотрудников пожарной службы Нью-Йорка.Из-за возгорания на крыше Trump Tower пострадало два человека. Одним из них был работник пожарной службы, который был травмирован упавшим обломком, а вторым оказался инженер, отравившийся углекислым газом.В местном пожарном отделении сообщают, что причиной аварийной ситуации стало нарушение в проводке системы контроля отопления, кондиционирования и вентиляции.