В Индии рассмотрят идею декриминализации однополых связей
Сегодня Верховный суд Индии сообщил, что собирается рассмотреть возможность снятия запрета на однополые связи. Специалисты подробно будут изучать перспективу такого законопроекта до октября текущего года.
Так сейчас в Уголовном кодексе Индии имеется пункт, за нарушение которого могут дать даже пожизненный тюремный срок, который будет классифицироваться как выговор за «добровольную половую связь с мужчиной, женщиной или животным в нарушение естественного порядка вещей».
При этом люди, представляющие правозащитные организации в Индии утверждают, что эта поправка в законе уже является слишком старой, а полицейские используют ее для шантажа представителей «ЛГБТ-сообщества».
Вследствие того, что данная статья также предусматривает защиту детей от сексуального насилия, то представители Верховного суда будут тщательно пересматривать весь законопроект, поскольку в случае отмены действия поправки, нужно будет выдать новый указ, отдельно защищающий права несовершеннолетних.
Так сейчас в Уголовном кодексе Индии имеется пункт, за нарушение которого могут дать даже пожизненный тюремный срок, который будет классифицироваться как выговор за «добровольную половую связь с мужчиной, женщиной или животным в нарушение естественного порядка вещей».
При этом люди, представляющие правозащитные организации в Индии утверждают, что эта поправка в законе уже является слишком старой, а полицейские используют ее для шантажа представителей «ЛГБТ-сообщества».
Вследствие того, что данная статья также предусматривает защиту детей от сексуального насилия, то представители Верховного суда будут тщательно пересматривать весь законопроект, поскольку в случае отмены действия поправки, нужно будет выдать новый указ, отдельно защищающий права несовершеннолетних.
Общество
Добавил: Роман Мирный Вчера, 22:30