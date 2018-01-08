В Индии рассмотрят идею декриминализации однополых связей

Так сейчас в Уголовном кодексе Индии имеется пункт, за нарушение которого могут дать даже пожизненный тюремный срок, который будет классифицироваться как выговор за «добровольную половую связь с мужчиной, женщиной или животным в нарушение естественного порядка вещей».При этом люди, представляющие правозащитные организации в Индии утверждают, что эта поправка в законе уже является слишком старой, а полицейские используют ее для шантажа представителей «ЛГБТ-сообщества».Вследствие того, что данная статья также предусматривает защиту детей от сексуального насилия, то представители Верховного суда будут тщательно пересматривать весь законопроект, поскольку в случае отмены действия поправки, нужно будет выдать новый указ, отдельно защищающий права несовершеннолетних.