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Трамп собирается нарастить экспорт оружия
Благодаря повышению экспорта вооружения американский президент собирается сократить торговый дефицит с остальными странами и повысить количество рабочих мест для жителей США.

Трамп собирается нарастить экспорт оружия


Еще перед выборами глава государства дал обещание снизить торговый дефицит и трудоустроить американцев. Чтобы достичь этого, Трамп хочет увеличить экспорт вооружения в рамках плана "покупай американское". Подход заключается в ослаблении существующих сейчас правил экспорта. Это должно облегчить зарубежным странам закупку произведенных в Америке товаров, в том числе оружия. На решение Трампа в том числе повлияла возрастающая конкуренция со стороны Китая и России.

В Америке также надеются, что ослабление правил экспорта оружия сыграет на руку таким крупным организациям, как Lockheed и Boeing. В то же время американцев ждут возрастание количества важных сделок на огромные суммы и создание множества новых рабочих мест.
Экономика / В мире
Добавил: Joanne Сегодня, 01:30
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