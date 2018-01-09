Трамп собирается нарастить экспорт оружия

Еще перед выборами глава государства дал обещание снизить торговый дефицит и трудоустроить американцев. Чтобы достичь этого, Трамп хочет увеличить экспорт вооружения в рамках плана "покупай американское". Подход заключается в ослаблении существующих сейчас правил экспорта. Это должно облегчить зарубежным странам закупку произведенных в Америке товаров, в том числе оружия. На решение Трампа в том числе повлияла возрастающая конкуренция со стороны Китая и России.В Америке также надеются, что ослабление правил экспорта оружия сыграет на руку таким крупным организациям, как Lockheed и Boeing. В то же время американцев ждут возрастание количества важных сделок на огромные суммы и создание множества новых рабочих мест.