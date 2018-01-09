Жительница США собирается выйти замуж за тетрис

Нурул Махджабин Хассан считает, что тетрис является «прекрасной» вещью и он позволяет человеку развивать нестандартное мышление. Интересно, что при этом девушка получает такое же удовольствие от близости с тетрисом, как и люди, которые состоят в близких отношениях между собой. Таким образом, Хассан считает, что они подходят друг к другу.Нурул Махджабин Хассан собирается в скором времени выйти замуж за тетрис. Она утверждает, что каждый день проводит за игрой по 12 часов, а их отношения длятся уже больше одного года. Вследствие этого, молодая 20-летняя девушка хочет после учебы укрепить их союз.Как отмечает сама Хассан, она никогда не испытывала чувства любви к мужчинам, но вот к неживым предметам дышит не ровно. Ранее она уже имела отношения с калькулятором, которого звали Пьер.