АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Пришельцы не только наносят визиты людям, но и открыто похищают земные ресурсы для своих целей
EUR 68.87 USD 57.60
Курс валют на 30.12.2017

Жительница США собирается выйти замуж за тетрис
Жительница штата Флорида Нурул Махджабин Хассан собирается бросить калькулятор и выйти замуж за тетрис. Девушка отмечается, что состоит в отношениях с игровым девайсом уже более года.

Жительница США собирается выйти замуж за тетрис


Нурул Махджабин Хассан считает, что тетрис является «прекрасной» вещью и он позволяет человеку развивать нестандартное мышление. Интересно, что при этом девушка получает такое же удовольствие от близости с тетрисом, как и люди, которые состоят в близких отношениях между собой. Таким образом, Хассан считает, что они подходят друг к другу.

Нурул Махджабин Хассан собирается в скором времени выйти замуж за тетрис. Она утверждает, что каждый день проводит за игрой по 12 часов, а их отношения длятся уже больше одного года. Вследствие этого, молодая 20-летняя девушка хочет после учебы укрепить их союз.

Как отмечает сама Хассан, она никогда не испытывала чувства любви к мужчинам, но вот к неживым предметам дышит не ровно. Ранее она уже имела отношения с калькулятором, которого звали Пьер.
Общество
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 00:00
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Сергиевом Посаде при пожаре погибли четыре
Ученые ищут доказательства неизвестной
Влад Кадони закрыл в шкафу Александру Черно и
Уфологи определили Италию наиболее интересной
Экс-участницу "Дома-2" Викторию Берникову
Ученые выяснили, как обезьяны бонобо относятся к
Просмотреть все новости