«Танцующий миллионер» Джанлука Вакки устроил выступление в образе культового персонажа

Любитель прекрасного пола, фитнеса, татуировок, моды и латинских танцев миллионер Джанлуки Вакки оказался суперпопулярным на просторах интернета благодаря своим будоражащим танцам. Этот раз не стал исключением. После выставленного свежего видео его танца, Джанлука снова собрал ошеломленные взгляды поклонников. Мало того, что танец был как всегда зажигательным, ко всему этому он был одет в белоснежные брюки и кроссовки, а торс оставил открытым, чтобы в очередной раз продемонстрировать свое подтянутое тело.Около семи миллионов людей уже успели просмотреть это видео и оставили десятки тысяч отзывов. Ведь практически никого эта публикация не может оставить равнодушным.Хочется добавить, что Вакки сейчас 51 год, а его пластике и спортивному подтянутому телу завидуют многие молодые люди из разных уголков страны. Миллионер шагает по жизни достаточно легко и все перипетии и неурядицы побеждает танцуя.