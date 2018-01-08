Метеоролог рассказал о заморозках 14 января в Московском регионе

Таким образом, Тишковец сообщает, что в ночь с 8 на 9 января температура воздуха упадет до 3-8 градусов мороза. Также жителям Москвы стоит ожидать в этот период кратковременных снегопадов.Утром 9 января температура воздуха окажется в пределах указанных параметров, но день будет отличаться солнечной погодой. В период с 10 по 11 января стоит ожидать выпадение снега, при этом ночью столбик термометра опуститься до отметки в -9 градусов по Цельсию. На утро слегка потеплеет – до 6 градусов мороза.В пятницу, субботу и воскресение в Москву придет скандинавский антициклон. Погодная ситуация слегка стабилизируется и выпадение осадков в это время исключается, но вот температура воздуха будет низкой ночью – 10-15 градусов мороза. В течение дня можно ожидать поднятия ртутного столбика до 4-9 градусов по Цельсию ниже нуля.Потепление прогнозируется уже после Старого Нового года.