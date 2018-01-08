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Метеоролог рассказал о заморозках 14 января в Московском регионе
Метеоролог из центра «Фобос» Евгений Тишковец рассказал о том, что на этой неделе москвичей ждет значительное похолодание и выпадение осадков в виде снега.

Метеоролог рассказал о заморозках 14 января в Московском регионе


Таким образом, Тишковец сообщает, что в ночь с 8 на 9 января температура воздуха упадет до 3-8 градусов мороза. Также жителям Москвы стоит ожидать в этот период кратковременных снегопадов.

Утром 9 января температура воздуха окажется в пределах указанных параметров, но день будет отличаться солнечной погодой. В период с 10 по 11 января стоит ожидать выпадение снега, при этом ночью столбик термометра опуститься до отметки в -9 градусов по Цельсию. На утро слегка потеплеет – до 6 градусов мороза.

В пятницу, субботу и воскресение в Москву придет скандинавский антициклон. Погодная ситуация слегка стабилизируется и выпадение осадков в это время исключается, но вот температура воздуха будет низкой ночью – 10-15 градусов мороза. В течение дня можно ожидать поднятия ртутного столбика до 4-9 градусов по Цельсию ниже нуля.

Потепление прогнозируется уже после Старого Нового года.
Общество
Добавил: Роман Мирный Вчера, 23:30
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