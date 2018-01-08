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Эксперты назвали 10 лучших приложений для поддержания ментального здоровья
Специалисты выделили лучшие доступные приложения, помогающие следить за психическим здоровьем и благополучием.

Эксперты назвали 10 лучших приложений для поддержания ментального здоровья


1. Calm.

Приложение предназначено для снижения тревоги, улучшения сна, помогает чувствовать себя счастливее, фокусируясь на медитации, дыхании, сне и расслаблении.

2. Headspace.

Headspace апеллирует к осознанности и медитации, предоставляет необходимые инструменты для достижения счастливой и здоровой жизни.

3. Moodnotes.

Moodnotes – дневник мыслей и настроения, развивает привычки позитивного мышления посредством положительной психологии.

4. Moodpath.

Moodpath – карманный компаньон, мониторит изменения настроения за день, улучшает осознание собственных мыслей, эмоций и чувств.

5. Pacifica.

Pacifica помогает нарушать циклы бесполезных мыслей, чувств и поведения с помощью таких методов, как медитация, отслеживание настроения и расслабление.

6. SuperBetter.

SuperBetter – это игра, направленная на повышение сопротивляемости и способности оставаться сильной, оптимистичной и мотивированной личностью, когда появляются сложные препятствия в жизни.

7. 7 Cups.

7 Cups обеспечивает онлайн-терапию и эмоциональную поддержку во время тревоги и депрессии.

8. Anxiety Relief Hypnosis.

Приложение предоставляет аудио-сеансы, которые читает сертифицированный гипнотерапевт, чья речь сопровождается успокаивающей музыкой и звуками природы.

9. Happify.

Happify – это пространство для преодоления негативных мыслей, стресса и повышения устойчивости.

10. Talkspace.

Talkspace – приложение с консультациями и терапией, предоставляет пользователям удобные, доступные и конфиденциальные способы борьбы с беспокойством, стрессом, депрессией, проблемами в отношениях и хроническими заболеваниями.
dzen / Наука
Добавил: Dasha Purple Вчера, 21:38
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