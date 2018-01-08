Эксперты назвали 10 лучших приложений для поддержания ментального здоровья

1. Calm.Приложение предназначено для снижения тревоги, улучшения сна, помогает чувствовать себя счастливее, фокусируясь на медитации, дыхании, сне и расслаблении.2. Headspace.Headspace апеллирует к осознанности и медитации, предоставляет необходимые инструменты для достижения счастливой и здоровой жизни.3. Moodnotes.Moodnotes – дневник мыслей и настроения, развивает привычки позитивного мышления посредством положительной психологии.4. Moodpath.Moodpath – карманный компаньон, мониторит изменения настроения за день, улучшает осознание собственных мыслей, эмоций и чувств.5. Pacifica.Pacifica помогает нарушать циклы бесполезных мыслей, чувств и поведения с помощью таких методов, как медитация, отслеживание настроения и расслабление.6. SuperBetter.SuperBetter – это игра, направленная на повышение сопротивляемости и способности оставаться сильной, оптимистичной и мотивированной личностью, когда появляются сложные препятствия в жизни.7. 7 Cups.7 Cups обеспечивает онлайн-терапию и эмоциональную поддержку во время тревоги и депрессии.8. Anxiety Relief Hypnosis.Приложение предоставляет аудио-сеансы, которые читает сертифицированный гипнотерапевт, чья речь сопровождается успокаивающей музыкой и звуками природы.9. Happify.Happify – это пространство для преодоления негативных мыслей, стресса и повышения устойчивости.10. Talkspace.Talkspace – приложение с консультациями и терапией, предоставляет пользователям удобные, доступные и конфиденциальные способы борьбы с беспокойством, стрессом, депрессией, проблемами в отношениях и хроническими заболеваниями.