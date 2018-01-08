Компания Realbotiх создает модель секс-робота с бионическим пенисом
Инженерами из США создан специальный секс - робот с полноценно функционирующим пенисом. Теперь женщины могут требовать от него удовлетворения любых своих потребностей. Особо отмечается, что андроиды настроены на обучение привычкам, которые от них требуют и могут полноценно поддержать диалог.
Роботами-помощниками современный мир уже не удивишь, это не редкостью, так как многими промышленными предприятиями они используются в своих целях. Гражданское направление использования пока представляется как фантастика. Оценив ситуацию, корпорацией Мэтта Макмуллена Realbotix планируется в ближайшем будущем выпуск настоящих роботов - андроидов. Направление их реализации - женщины, которые по своему желанию могут выбрать возможный типаж внешности.
В ходе обучения роботизированного партнера, он может обрести различные привычки. Не исключается и удовлетворение сексуальных потребностей, с этой целью новое изобретение оборудовано полноценным половым органом. Настраивается он в зависимости от предпочтений, любой своей частью тела.
Начальная стоимость секс - роботов определена от $15 тыс. Такую высокую цену оправдывает сложный механизм и высокое качество готовой продукции.
Роботами-помощниками современный мир уже не удивишь, это не редкостью, так как многими промышленными предприятиями они используются в своих целях. Гражданское направление использования пока представляется как фантастика. Оценив ситуацию, корпорацией Мэтта Макмуллена Realbotix планируется в ближайшем будущем выпуск настоящих роботов - андроидов. Направление их реализации - женщины, которые по своему желанию могут выбрать возможный типаж внешности.
В ходе обучения роботизированного партнера, он может обрести различные привычки. Не исключается и удовлетворение сексуальных потребностей, с этой целью новое изобретение оборудовано полноценным половым органом. Настраивается он в зависимости от предпочтений, любой своей частью тела.
Начальная стоимость секс - роботов определена от $15 тыс. Такую высокую цену оправдывает сложный механизм и высокое качество готовой продукции.
Технологии
Добавил: Дмитрий Д Вчера, 23:15