Американец снял на видео замерзший океан

Так благодаря снятому видео можно увидеть, что весь океан покрыт льдом, а сам исследователь ходит по нему и проверяет образование на прочность. Кэнди сообщает, что когда он делал видеозапись, температура воздуха составляла -20 градусов по Цельсию. Если отметить, что обычно этот показатель не превышает отметки в -8 градусов, то такая низкая температура может сильно удивить.Данное видео на хостиге Youtube очень быстро набрало популярность. Некоторые пользователи даже решили пошутить и предупредили всех о приходе «Короля Ночи».В целом погодная ситуация в США сейчас не очень приятная, поскольку жители страдают от сильных морозов и высокого уровня осадков.