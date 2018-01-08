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Американец снял на видео замерзший океан
Житель штата Массачусетс Райан Кэнди сделал видеозапись, на которой запечатлено замерзший океан. Помимо наземной съемки, мужчина также запустил дрона, который сделал видео Атлантического океана из воздуха.

Американец снял на видео замерзший океан


Так благодаря снятому видео можно увидеть, что весь океан покрыт льдом, а сам исследователь ходит по нему и проверяет образование на прочность. Кэнди сообщает, что когда он делал видеозапись, температура воздуха составляла -20 градусов по Цельсию. Если отметить, что обычно этот показатель не превышает отметки в -8 градусов, то такая низкая температура может сильно удивить.

Данное видео на хостиге Youtube очень быстро набрало популярность. Некоторые пользователи даже решили пошутить и предупредили всех о приходе «Короля Ночи».



В целом погодная ситуация в США сейчас не очень приятная, поскольку жители страдают от сильных морозов и высокого уровня осадков.
Общество
Добавил: Роман Мирный Вчера, 23:00
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