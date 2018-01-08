Екатерина Колисниченко вызвала волну шуток снимком со своим ухажёром-адвокатом

Несмотря на тот факт, что Екатерина действительно встречается с мужчиной, и даже продемонстрировала снимок с ним в Instagram, фолловеры сейчас пребывают в сомнениях. При этом в том, что небритый парень может ухаживать за звездой ТВ, никто не сомневается. Многих смущает заявление Колисниченко, согласно которому её новый кавалер помогает людям не попасть в тюрьму.Подписчики, ознакомившиеся с фотографией видного брюнетка, поспешили в один голос отметить, что он больше похож на "уголовника". При этом и сама Екатерина знает его не так давно, поэтому не может сказать однозначно, кем является этот человек на самом деле, но верит ему и считает, что он правда адвокат.К слову, предположения о том, что парень Колисниченко знает о местах не столь отдалённых не понаслышке, были сказаны пользователями соц-сети, конечно же, больше в шутку, чем всерьёз.