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Анфиса Чехова похвасталась в Instagram фото с обновленным цветом волос
Анфиса Чехова в новом году отважилась на большие перемены, продемонстрировав фанатам свой обновившийся цвет волос. В доказательство этого актриса выставила снимок на своей страничке в Instagram.

Анфиса Чехова похвасталась в Instagram фото с обновленным цветом волос


Российская киноактриса, телеведущая и певица Анфиса Чехова новый год решила начать с глобальных перемен, тем более она давненько об этом задумывалась. В первую очередь, она приняла решение сменить прическу и цвет волос с персикового на идеально-пепельный, и ей это удалось, благодаря профессиональным мастерам. Актриса была очень довольна новым образом.

Подписчики Чеховой засыпали свою любимицу комплиментами, сказав, что она выглядит шикарно и что в новом имидже стала выглядеть на несколько лет моложе. Также одобрили потрясающий цвет волос, идеальный оттенок и стильную прическу.

Актриса открыла секрет, что такого специалиста своего дела ей отрекомендовал очень хороший и близкий знакомый – редактор модного журнала. Теперь и сама Анфиса советуем всем своего мастера Ксению, к тому же она трудится даже в новогодние дни.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Кристина Вчера, 21:45
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