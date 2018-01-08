Анфиса Чехова похвасталась в Instagram фото с обновленным цветом волос

Российская киноактриса, телеведущая и певица Анфиса Чехова новый год решила начать с глобальных перемен, тем более она давненько об этом задумывалась. В первую очередь, она приняла решение сменить прическу и цвет волос с персикового на идеально-пепельный, и ей это удалось, благодаря профессиональным мастерам. Актриса была очень довольна новым образом.Подписчики Чеховой засыпали свою любимицу комплиментами, сказав, что она выглядит шикарно и что в новом имидже стала выглядеть на несколько лет моложе. Также одобрили потрясающий цвет волос, идеальный оттенок и стильную прическу.Актриса открыла секрет, что такого специалиста своего дела ей отрекомендовал очень хороший и близкий знакомый – редактор модного журнала. Теперь и сама Анфиса советуем всем своего мастера Ксению, к тому же она трудится даже в новогодние дни.