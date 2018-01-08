Ольга Бузова под капельницей заставила нервничать фанатов

Ольга Бузова известна тем, что не жалеет себя, отдавая все силы работе, и не раз такое было, что организм давал сбой. Каждый раз поклонники с замиранием сердца следили за новостями попавшей в больницу телеведущей.Вот и сейчас Бузовой понадобилась помощь медиков. До поездки в Дубай, где у неё состоялось выступление, Ольга жаловалась на плохое самочувствие. Немного подлечившись таблетками, она всё-таки отправилась в ОАЭ. Приехав домой, она почувствовала себя хуже, поэтому была вызвана бригада медиков.На представленной видеозаписи Ольга лежит под капельницей, а вокруг неё суетятся медики, директор Арам Арчер и её преданные питомцы.Обеспокоенные фанаты начали в комментариях интересоваться подробностями, но Ольга пока отмалчивается. По всей видимости, и без того больная и ослабленная Бузова ухудшила состояние утомительным концертом за рубежом. Поклонники желают 31-летней знаменитости скорее встать на ноги.