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Крупные криптовалютные биржи перестали регистрировать новых пользователей
На сайте Cointelegraph сообщается, что такие крупные криптовалютные биржи как Bitfinex, Binance и Bittrex перестали регистрировать новых клиентов. Главной причиной является резкое увеличение количества заявок от желающих.

Крупные криптовалютные биржи перестали регистрировать новых пользователей


Эксперты заявляют, что за последние шесть месяцев состоялся резкий скачек популярности криптовалюты. Так криптовалютные биржи не могут справиться с большим наплывом новых пользователей. Отмечается, что ресурс Binance регистрирует ежедневно до 250 тысяч новых аккаунтов, а сервисы Coinbase и Kraken – по 100 и 50 тысяч соответственно.

Тем не менее, одни из самых крупных криптовалютных бирж Binance и Bitfinex собираются снова открыть доступ к регистрации, но не в полном объеме. Binance сделает это 8 января, а Bitfinex – 15 января.

Главной причиной такого наплыва пользователей считается рост курса Bitcoin и Ethereum – 13000 и 1000 долларов соответственно.
Общество
Добавил: Роман Мирный Вчера, 21:30
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