Крупные криптовалютные биржи перестали регистрировать новых пользователей

Эксперты заявляют, что за последние шесть месяцев состоялся резкий скачек популярности криптовалюты. Так криптовалютные биржи не могут справиться с большим наплывом новых пользователей. Отмечается, что ресурс Binance регистрирует ежедневно до 250 тысяч новых аккаунтов, а сервисы Coinbase и Kraken – по 100 и 50 тысяч соответственно.Тем не менее, одни из самых крупных криптовалютных бирж Binance и Bitfinex собираются снова открыть доступ к регистрации, но не в полном объеме. Binance сделает это 8 января, а Bitfinex – 15 января.Главной причиной такого наплыва пользователей считается рост курса Bitcoin и Ethereum – 13000 и 1000 долларов соответственно.