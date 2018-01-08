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Тата Блюменкранц удивила зрителей, неожиданно отказавшись от места ведущей "Дома-2"
Звезда "Дома-2" Тата Блюменкранц, которая так долго мечтала оказаться на месте ведущей проекта, неожиданно отказалась от него, так как в данный момент у молодой мамы совершенно иные планы.

На днях телезвезде предложили отправиться на "Остров любви", где сейчас воспитанием участников реалити-шоу занимается Юлия Ефременкова. Как объяснила Тата, заменять коллегу на три дня она не собирается, потому что не хочет оставлять свою дочку, по которой придётся сильно скучать на Сейшельских островах, чего ей, конечно же, не хочется.

Тата Блюменкранц удивила зрителей, неожиданно отказавшись от места ведущей "Дома-2"

Кроме того, Тата собирается улететь в Дубай вместе с дочкой и супругом Валерием, считая, что это более ценно, чем место ведущей в Африке на несколько дней. При этом рейтинговая пара давно уже мечтает отправиться куда-нибудь, чтобы хорошо отдохнуть, а также забыть о телевизионной суете, то и дело утомляющей их в последнее время.

Зрители поддержали участницу телестройки, так как тоже считают, что делать выбор в сторону семьи, забыв о карьере, всегда правильно. Впрочем, нашлись и те, кто считает, что Тата зря упустила свой шанс, не согласившись занимать место Ефременковой.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Вчера, 18:43
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