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В Праге демонтируют и отреставрируют средневековые астрономические часы
Администрация города Праги выдала указ, согласно которому средневековые астрономические часы, размешенные на стене Староместской ратуши, будут демонтированы и отреставрированы.

В Праге демонтируют и отреставрируют средневековые астрономические часы


Таким образом, в местных СМИ уже сообщают о том, что последний раз часы пробили 9:00, а затем их остановили. Так специальные службы сначала полностью разберут их на детали, а затем будет проводиться процедура реставрации каждой комплектующей отдельно.

Журналисты сообщают, что к такому решению в руководстве Праги пришли после того как узнали о плохом состоянии всего здания, поскольку послевоенное обновление было проведено не совсем должным образом. Тем не менее, летом часы уже будут на своем месте.
Общество
Добавил: Роман Мирный Вчера, 20:45
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