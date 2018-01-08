В Праге демонтируют и отреставрируют средневековые астрономические часы

Таким образом, в местных СМИ уже сообщают о том, что последний раз часы пробили 9:00, а затем их остановили. Так специальные службы сначала полностью разберут их на детали, а затем будет проводиться процедура реставрации каждой комплектующей отдельно.Журналисты сообщают, что к такому решению в руководстве Праги пришли после того как узнали о плохом состоянии всего здания, поскольку послевоенное обновление было проведено не совсем должным образом. Тем не менее, летом часы уже будут на своем месте.