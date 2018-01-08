В России назвали самые распространенные виды преступлений за 2017 год

Из ведомственной статистики следует, что было зафиксировано 738,3 тысячи краж, 54,4 случая с ограблением, а также 8,5 тысячи ситуаций с разбоем и 8,1 тысячи незначительных мелких краж. По сравнению с 2016 годом вырос в прошлом отчетном году уровень мошенничества на 6,8%. Что касается такого вида нарушения как взятка, то этих преступлений стало меньше на 44,2%, если сравнивать с все тем же 2016 годом.Прошлогодняя статистика сообщает, что в целом за 2 года снизилось количество тяжелых и особо тяжелых правонарушений. Если за прошлый год их показатель составил 22% от общего количества таких преступлений, то в 2016 году данных ситуаций было на 4,7% больше.Самое большое количество преступлений разного характера произошло в Москве, а меньше всего на Чукотке. В Крыму отмечается быстрый рост преступности – на 50%.