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В России назвали самые распространенные виды преступлений за 2017 год
Представители Генпрокуратуры РФ опубликовали список самых распространенных видов преступлений, которые совершались в прошлом году. Таким образом, в период с января по ноябрь 2017 года на территории РФ больше всего случались кражи.

В России назвали самые распространенные виды преступлений за 2017 год


Из ведомственной статистики следует, что было зафиксировано 738,3 тысячи краж, 54,4 случая с ограблением, а также 8,5 тысячи ситуаций с разбоем и 8,1 тысячи незначительных мелких краж. По сравнению с 2016 годом вырос в прошлом отчетном году уровень мошенничества на 6,8%. Что касается такого вида нарушения как взятка, то этих преступлений стало меньше на 44,2%, если сравнивать с все тем же 2016 годом.

Прошлогодняя статистика сообщает, что в целом за 2 года снизилось количество тяжелых и особо тяжелых правонарушений. Если за прошлый год их показатель составил 22% от общего количества таких преступлений, то в 2016 году данных ситуаций было на 4,7% больше.

Самое большое количество преступлений разного характера произошло в Москве, а меньше всего на Чукотке. В Крыму отмечается быстрый рост преступности – на 50%.
Общество / Главные новости
Добавил: Роман Мирный Вчера, 22:08
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