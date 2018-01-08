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Huawei открывает бета-тестирование ОС Android 8.0 Oreo
Официальный сайт XDA Developers опубликовал заявление про выход новой прошивки на Honor 8 Pro с базой Android Oreo. Владельцы смартфонов, принимающих участие в ходе тестирования, уже получают уведомления, содержащие информацию, про полную доступность сборки на текущий момент.

Стоит отметить, что принять Android Oreo, как новое обновление, изъявили желание далеко не все. Есть замечания от пользователей, которые попытались применить апдейт, относительно чрезвычайно медленного его распространения среди участников программы, связанной с бета - тестированием. Недавние выступления Honor свидетельствуют, что всем топовым смартфонам рекомендуют обновиться до версии Android Oreo. Доступ к официальной прошивке, на базе 8-й версии Android, планировалось предоставить уже в конце 2017-го года, но само тестирование происходит с непонятными задержками.
Huawei открывает бета-тестирование ОС Android 8.0 Oreo


Объявив о начале работы над собственной прошивкой, Huawei позиционировала базу Oreo для гаджетов флагманского статуса. По имеющейся информации о новой версии, программу бета-тестирования запустили в Румынии, и распространялась она на прошлогодние P10 и P10 Plus. Перед обновлением смартфона, требовалось скачать и установить набор специальных приложений, а после ожидать заветных уведомлений.
Технологии
Добавил: Дмитрий Д Вчера, 20:30
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