Дмитрий Медведев запретил выбрасывать окурки из окон

Таким образом, председатель правительства Российской Федерации внес изменения в Правила противопожарного режима. Изначально новость появилась на официальном сайте Кабмина РФ. Так в официальном указе доводится к сведению граждан, что теперь им запрещается выбрасывать окурки, спички, уголь или золу на железнодорожный путь, дороги, по которым двигаются автомобили, а также в различных природоохранных зонах.Также в документе было указано, что на территориях, где поводится сбор зерновых культур, запрещается курить. Нельзя курить внутри машины, поскольку она не предназначена для этой цели. В ней нет искрогасителя и огнетушителя. Именно поэтому следует пользоваться сигаретами только в специальных для этого местах.