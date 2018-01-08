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Дмитрий Медведев запретил выбрасывать окурки из окон
В России вступил в силу закон о том, что людям запрещается выбрасывать окурки из окон машин и поездов. Данное постановление подписал Дмитрий Медведев.

Дмитрий Медведев запретил выбрасывать окурки из окон


Таким образом, председатель правительства Российской Федерации внес изменения в Правила противопожарного режима. Изначально новость появилась на официальном сайте Кабмина РФ. Так в официальном указе доводится к сведению граждан, что теперь им запрещается выбрасывать окурки, спички, уголь или золу на железнодорожный путь, дороги, по которым двигаются автомобили, а также в различных природоохранных зонах.

Также в документе было указано, что на территориях, где поводится сбор зерновых культур, запрещается курить. Нельзя курить внутри машины, поскольку она не предназначена для этой цели. В ней нет искрогасителя и огнетушителя. Именно поэтому следует пользоваться сигаретами только в специальных для этого местах.
Общество
Добавил: Роман Мирный Вчера, 20:15
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