Сергей Шнуров ради эксперимента на недолгий срок отказался от сигарет

Эпатажный, талантливый российский рок-музыкант, киноактёр и телеведущий Сергей Шнуров прибыл на остров Бали, чтобы совместить приятное с полезным. В середине января на острове должен пройти его концерт, а чтобы время не тратить зря певец в компании жены Матильды и своей команды решил принять солнечные ванны, отдохнуть от работы и расслабиться.На снимке, который он выложил в Instagram, подписчики могли полюбоваться своим кумиром, сидящем на теплом песке в шортах и солнцезащитных очках. Сергей имеет вид счастливого и мечтательного человека. В качестве путешественника музыкант решился на эксперимент и перестал курить, но эти жертвы всего на пару дней. По заверениям Шнурова ему достаточно комфортно без сигарет.Хочется добавить, что телеведущий страстный курильщик и никогда не умалчивал о своей пагубной привычке. Подписчики Сергея одобрили его решение и выразили предположение, что он все же сможет победить свою никотиновую привязанность.