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В ЦИК отказали в регистрации жене муфтия и владельцу стриптиз-клуба
На заседании, прошедшем 5 января, ЦИК России отказался зарегистрировать заявки на должность президента РФ от Айне Гамзатовой и Лаки Ли.
В ЦИК отказали в регистрации жене муфтия и владельцу стриптиз-клуба


Центризбирком не стал регистрировать документы от самовыдвиженки Айне Гамзатовой, которая является женой муфтия Дагестана, и Лаки Ли, владеющего стриптиз-клубом. Как объяснили представители ЦИК, отказ оба кандидата получили из-за ряда нарушений в документах.

Так, группа поддержки самовыдвиженки Гамзатовой нарушила 5-дневный срок подачи уведомления о дате проведении собрания. А также Центризбирком не получил справки о доходах от этой группы и от некоторых ее участников – сведений о месте работы.

Второму претенденту отказали из-за таких нарушений: не было нотариальной регистрации участников собрания группы поддержки претендента, отсутствие большого числа необходимых документов (справки о доходах, недвижимость за рубежом, крупные покупки и пр.).
Политика
Добавил: Виктория Морозова Вчера, 19:45
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