В ЦИК отказали в регистрации жене муфтия и владельцу стриптиз-клуба

Центризбирком не стал регистрировать документы от самовыдвиженки Айне Гамзатовой, которая является женой муфтия Дагестана, и Лаки Ли, владеющего стриптиз-клубом. Как объяснили представители ЦИК, отказ оба кандидата получили из-за ряда нарушений в документах.Так, группа поддержки самовыдвиженки Гамзатовой нарушила 5-дневный срок подачи уведомления о дате проведении собрания. А также Центризбирком не получил справки о доходах от этой группы и от некоторых ее участников – сведений о месте работы.Второму претенденту отказали из-за таких нарушений: не было нотариальной регистрации участников собрания группы поддержки претендента, отсутствие большого числа необходимых документов (справки о доходах, недвижимость за рубежом, крупные покупки и пр.).