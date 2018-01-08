АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Пришельцы не только наносят визиты людям, но и открыто похищают земные ресурсы для своих целей
EUR 68.87 USD 57.60
Курс валют на 30.12.2017

Фильм «Движение вверх» лидировал по итогам проката в новогодние каникулы
Фильм «Движение вверх» лидировал по итогам проката в новогодние каникулы. Российская спортивная драма собрала за выходные около 658 млн рублей. Об этом сообщает kinobusiness.com.

Фильм «Движение вверх» лидировал по итогам проката в новогодние каникулы


Результат двухнедельного проката показал, что картина собрала около 1,2 миллиарда рублей. Сюжет фильма закручивается вокруг сборной СССР по баскетболу в начале 70-х. У команды появляется новый амбициозный тренер, который нацелен на победу в игре с непобедимой сборной из США. Одержимый мыслями о победе, он заражает жгучим желанием спортсменов одержать верх в игре, и ему это удается. Фильм снят на реальных событиях. В картине основные роли исполняют: Владимир Машков, Марат Башаров, Сергей Гармаш и другие.

Второе место отведено приключенческому фильму «Джуманджи: зов джунглей», который успел заработать за праздники около 300 миллионов рублей, а за трехнедельный прокат – почти 1,1 миллиард рублей.

На третьем месте «воссел» российский мультфильм «Три богатыря и принцесса Египта». Он заработал 265 миллионов отечественной валютой и за двухнедельный прокат – 674 миллиона.
Культура
Добавил: Ирина Берсенева Вчера, 19:30
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Жительница США собирается выйти замуж за тетрис
«Танцующий миллионер» Джанлука Вакки устроил
Метеоролог рассказал о заморозках 14 января в
Компания Realbotiх создает модель секс-робота с
Американец снял на видео замерзший океан
Вифлеемская звезда появилась в результате редкого
Просмотреть все новости