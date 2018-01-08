Фильм «Движение вверх» лидировал по итогам проката в новогодние каникулы

Результат двухнедельного проката показал, что картина собрала около 1,2 миллиарда рублей. Сюжет фильма закручивается вокруг сборной СССР по баскетболу в начале 70-х. У команды появляется новый амбициозный тренер, который нацелен на победу в игре с непобедимой сборной из США. Одержимый мыслями о победе, он заражает жгучим желанием спортсменов одержать верх в игре, и ему это удается. Фильм снят на реальных событиях. В картине основные роли исполняют: Владимир Машков, Марат Башаров, Сергей Гармаш и другие.Второе место отведено приключенческому фильму «Джуманджи: зов джунглей», который успел заработать за праздники около 300 миллионов рублей, а за трехнедельный прокат – почти 1,1 миллиард рублей.На третьем месте «воссел» российский мультфильм «Три богатыря и принцесса Египта». Он заработал 265 миллионов отечественной валютой и за двухнедельный прокат – 674 миллиона.