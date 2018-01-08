Фильм «Движение вверх» лидировал по итогам проката в новогодние каникулы
Фильм «Движение вверх» лидировал по итогам проката в новогодние каникулы. Российская спортивная драма собрала за выходные около 658 млн рублей. Об этом сообщает kinobusiness.com.
Результат двухнедельного проката показал, что картина собрала около 1,2 миллиарда рублей. Сюжет фильма закручивается вокруг сборной СССР по баскетболу в начале 70-х. У команды появляется новый амбициозный тренер, который нацелен на победу в игре с непобедимой сборной из США. Одержимый мыслями о победе, он заражает жгучим желанием спортсменов одержать верх в игре, и ему это удается. Фильм снят на реальных событиях. В картине основные роли исполняют: Владимир Машков, Марат Башаров, Сергей Гармаш и другие.
Второе место отведено приключенческому фильму «Джуманджи: зов джунглей», который успел заработать за праздники около 300 миллионов рублей, а за трехнедельный прокат – почти 1,1 миллиард рублей.
На третьем месте «воссел» российский мультфильм «Три богатыря и принцесса Египта». Он заработал 265 миллионов отечественной валютой и за двухнедельный прокат – 674 миллиона.
Результат двухнедельного проката показал, что картина собрала около 1,2 миллиарда рублей. Сюжет фильма закручивается вокруг сборной СССР по баскетболу в начале 70-х. У команды появляется новый амбициозный тренер, который нацелен на победу в игре с непобедимой сборной из США. Одержимый мыслями о победе, он заражает жгучим желанием спортсменов одержать верх в игре, и ему это удается. Фильм снят на реальных событиях. В картине основные роли исполняют: Владимир Машков, Марат Башаров, Сергей Гармаш и другие.
Второе место отведено приключенческому фильму «Джуманджи: зов джунглей», который успел заработать за праздники около 300 миллионов рублей, а за трехнедельный прокат – почти 1,1 миллиард рублей.
На третьем месте «воссел» российский мультфильм «Три богатыря и принцесса Египта». Он заработал 265 миллионов отечественной валютой и за двухнедельный прокат – 674 миллиона.
Культура
Добавил: Ирина Берсенева Вчера, 19:30