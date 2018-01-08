Эксперты опубликовали ТОП-7 рейтинг технологических трендов 2018 года

Экспертами «Газеты.Ru» составлена подборка, в которую включили семь технологически продвинутых трендов 2018 года, спрос на которые будет самым предпочтительным в текущем году.



Первой попала под обсуждение криптовалюта, сопровождаемая постоянным ростом в своем ценовом диапазоне. Аналитиками прогнозируются неминуемый рост цены, а так же интерес к биткоину и аналогичным действующим криптовалютам. Скорее всего, у подавляющего большинства государств появится желание создать законные правила по регулированию прибыли, получаемой с майнинга.



Далее обращает на себя внимание искусственный интеллект. Для машинного обучения уже позволительно более точно и достойно отвечать на большинство поставленных вопросов, а также вникать в понимание контекста человеческой речи.



Третьими в очереди следуют фейковые новости на просторах социальных сетей. Как предполагает агентство Bloomberg в своих долгосрочных прогнозах, по истечении нескольких лет Сеть будет наполнена информацией, содержание которой трудно поддается отличию истины от ложи, в результате социальным сетям придется себя дискредитировать, как одного из источников представления информации.



Список трендов продолжают следующие темы, содержащие специфику быстрого интернета с возможным соединением по стандарту 5G, далее упомянуты преимущества «умного дома», возможности дополненной реальности и «облачных» хранилищ.