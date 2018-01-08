Бред Питт не пожалел бы 120 тысяч долларов за свидание с Эмилией Кларк

Во время прохождения благотворительного вечера в Лос – Анджелесе голливудская звезда Бред Питт заявил, что не пожалел бы 120 тысяч долларов за одно лишь свидание с британской актрисой Эмилией Кларк.Свидание с актрисой было выставлено в качестве лота на аукционе, начальная оценка которого составила 20 тысяч долларов, однако ставки быстро росли. По достижении стоимости лота восьмидесяти тысяч, Бред Питт увеличил ее до 120 тысяч. Но победителем вышел бизнесмен, который не пожелал называть свое имя, он предложил 160 тысяч долларов за вечер в компании звезды Эмилии Кларк.