Ученые: Дети с хроническими заболеваниями больше подвержены риску возникновения психических расстройств

Ученые из Университета Ватерлоо обследовали детей в возрасте от 6 до 16 лет, которым в течение месяца медики поставили диагноз астмы, пищевой аллергии, эпилепсии, диабета или юношеского артрита. Согласно ответам родителей в стандартизованном опросе, 58% детей расположены по меньшей мере к одному психическому расстройству.Исследование, опубликованное в BMJ Open, является первым в своем роде.Марк Ферро, профессор Школы общественного здравоохранения и систем здравоохранения в Ватерлоо и Канаде, прокомментировал: «Независимо от состояния у детей с физическими и психическими расстройствами в течение первых 6 месяцев после получения диагноза наблюдается значительное снижение качества жизни, что указывает на необходимость оказания услуг в области психического здоровья на ранней стадии».Исследователи обнаружили, что через 6 месяцев после постановки диагноза количество детей с признаками психического расстройства слегка снизилось до 42%. Наиболее распространены тревожные расстройства, в том числе беспокойство и фобии.Ученые выяснили, что возраст и пол не влияют на результаты. Примечательно, что дети, как правило, не знали о своей проблеме с психическим здоровьем, поскольку 58% родителей сообщили, что их дети проявили признаки наличия проблемы, в то время как из детей об этом заявило только 18%.