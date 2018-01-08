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Ученые: Дети с хроническими заболеваниями больше подвержены риску возникновения психических расстройств
Недавнее исследование показывает, что признаки психического расстройства у детей зачастую обнаруживают вскоре после получения диагноза хронического заболевания.
Ученые: Дети с хроническими заболеваниями больше подвержены риску возникновения психических расстройств


Ученые из Университета Ватерлоо обследовали детей в возрасте от 6 до 16 лет, которым в течение месяца медики поставили диагноз астмы, пищевой аллергии, эпилепсии, диабета или юношеского артрита. Согласно ответам родителей в стандартизованном опросе, 58% детей расположены по меньшей мере к одному психическому расстройству.

Исследование, опубликованное в BMJ Open, является первым в своем роде.

Марк Ферро, профессор Школы общественного здравоохранения и систем здравоохранения в Ватерлоо и Канаде, прокомментировал: «Независимо от состояния у детей с физическими и психическими расстройствами в течение первых 6 месяцев после получения диагноза наблюдается значительное снижение качества жизни, что указывает на необходимость оказания услуг в области психического здоровья на ранней стадии».

Исследователи обнаружили, что через 6 месяцев после постановки диагноза количество детей с признаками психического расстройства слегка снизилось до 42%. Наиболее распространены тревожные расстройства, в том числе беспокойство и фобии.

Ученые выяснили, что возраст и пол не влияют на результаты. Примечательно, что дети, как правило, не знали о своей проблеме с психическим здоровьем, поскольку 58% родителей сообщили, что их дети проявили признаки наличия проблемы, в то время как из детей об этом заявило только 18%.
dzen / Наука
Добавил: Dasha Purple Вчера, 18:11
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