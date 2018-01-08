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Виктория Боня показала, как опытный стилист из ОАЭ делает ей укладку волос
Виктория Боня показала в Instagram, как элитный стилист из ОАЭ делает укладку её волос в салоне красоты, в который телезвезда наведывается постоянно.

Бывшая участница скандального реалити-шоу "Дом-2" обладает шикарными локонами необычайной длины. С такими волосами сложно самой справляться, поэтому Виктория обращается за помощью к специалистам.

Виктория Боня показала, как опытный стилист из ОАЭ делает ей укладку волос

В своём микроблоге Боня опубликовала видеозапись, на которой запечатлено, как стилист из ОАЭ "колдует" над её волосами. Мужчина умело придаёт объём у корней при помощи бигуди, а затем, вооружившись утюжком, выравнивает волосы по всей длине. В итоге получаются шелковистые, блестящие локоны.

Весь процесс Боня комментирует на английском языке, а кто-то из подписчиков написал в комментариях, что телезвезда делает непростительные речевые ошибки, чем сильно позорится. Но а фанаты остались всем довольны, так как у них нет ни малейшего желания искать повод для критики.

Количество просмотров публикации Виктории Бони приближается к двум миллионам. Интернет-пользователи оставили несколько сотен комментариев.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Вчера, 16:35
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