Виктория Боня показала, как опытный стилист из ОАЭ делает ей укладку волос

Бывшая участница скандального реалити-шоу "Дом-2" обладает шикарными локонами необычайной длины. С такими волосами сложно самой справляться, поэтому Виктория обращается за помощью к специалистам.В своём микроблоге Боня опубликовала видеозапись, на которой запечатлено, как стилист из ОАЭ "колдует" над её волосами. Мужчина умело придаёт объём у корней при помощи бигуди, а затем, вооружившись утюжком, выравнивает волосы по всей длине. В итоге получаются шелковистые, блестящие локоны.Весь процесс Боня комментирует на английском языке, а кто-то из подписчиков написал в комментариях, что телезвезда делает непростительные речевые ошибки, чем сильно позорится. Но а фанаты остались всем довольны, так как у них нет ни малейшего желания искать повод для критики.Количество просмотров публикации Виктории Бони приближается к двум миллионам. Интернет-пользователи оставили несколько сотен комментариев.