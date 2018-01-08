В Тюменской области новые технологии помогают женщинам стать мамами

В министерстве здравоохранения Тюменской области рассказывают, что в ОКБ № 2 имеется спецоборудование, позволяющее провести искусственные роды, когда родить естественным путем нельзя. Например, когда у роженицы диагностировано центральное предлежание плаценты. С такой патологией естественные роды не практикуют: женщина может умереть от кровопотери, а ребенок – от нехватки кислорода.Доктора практикуют смешанный способ операции, применяя рентгенэндоваскулярные технологии – риски кровопотери сведены к минимуму и еще - женщина сохраняет способность родить в будущем. Ведь раньше при подобной патологии роженице проводили кесарево сечение, а в последующем удаляли матку с неотделенной плацентой.Подобные практики существуют в ОКБ № 2 уже третий год.