Постройневшая Мэрайя Кэри пришла на «Золотой глобус» с молодым любовником

Постройневшая известная соул-дива Мэрайя Кери, придя на 75-ю церемонию вручения кинопремии «Золотой Глобус», произвела настоящий фурор. На красной дорожке певица выглядела сногсшибательно благодаря новым формам, ей удалось всего за несколько месяцев сбросить 11 килограммов. Как и все знаменитости, Мэрайя Кери пришла на мероприятие в черном платье, облегающем и с глубоким декольте. Наряд артистки подчеркнул ее заметно постройневшую фигуру. Здесь певица получила массу комплиментов.Звезда решила похудеть после обрушившегося на нее шквала критики на одном из ее концертов. Кери уверяет, что сбросить лишние килограммы ей помогла специальная диета. Однако злые языки не унимаются, утверждая, что именно оперативное вмешательство помогло ей снизить вес. Как бы там ни было, результат на лицо.На церемонию соул-дива пришла в компании своего молодого возлюбленного Брайана Танаки, танцором из своей группы. На вечеринке избранник звезды чувствовал себя раскованно, обнимая Кери и воодушевленно беседуя с гостями вечера.