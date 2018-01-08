Татьяна Африкантова заставила краснеть зрителей, показав непристойный метод приворота на ток-шоу

Некоторые зрители не только поверили, что скандальная брюнетка действительно обладает колдовством, но и посчитали, что Татьяна применила приворот на Романе Капаклы, являющимся парнем её дочки Марины. Именно поэтому, возможно, юный атлет до сих пор любит свою улыбчивую блондинку, яро ко всем ревнует её и хочет жениться на ней.Как объяснила мать Марины, чтобы понравившийся парень был рядом всегда, его поклоннице необходимо потереть подушку между ног, после чего подарить её ему, чтобы он на ней постоянно спал. Мудрая брюнетка, знающая, похоже, толк и в мистике, не сомневается, что данная методика правда работает.Татьяна Владимировна даже показала, как именно нужно тереть подушку между ног. Зрители, конечно, были в шоке, хоть и привыкли давно к такому поведению женщины.Впрочем, большая часть аудитории не считает, что магический метод приносит плоды, но уверена, что Марины уже попробовала его на Капаклы.