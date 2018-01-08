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У Регины Тодоренко роман с Владом Топаловым
Певица Регина Тодоренко поделилась со своими подписчиками сразу несколькими сведениями: она покинула передачу «Орёл и решка», разорвала отношения со своим бывшим молодым человеком и успела снова влюбиться.

У Регины Тодоренко роман с Владом Топаловым


Телеведущая, которая добилась известности, будучи ведущей в проекте «Орел и решка», исполнительница, автор песен и дизайнер Регина Тодоренко рассказала о переменах в своей жизни. Проработав ведущей 4 года, она приняла решение покинуть это поприще. На данный момент певица учится за границей, мечтает о собственном проекте и много трудится в театре.

В конце прошлого лета Регина рассталась со своим прежним молодым человеком Никитой. По заверению самой певицы все шло именно к этому, чувства остыли, страсть пропала, и все прошло по взаимному соглашению, но при этом им удалось остаться в приятельских отношениях.

В минувшем году у телеведущей состоялся театральный дебют в спектакле «Заложи жену в ломбард», режиссер которого Сергей Рост, а главные роли исполнили Регина Тодоренко и Влад Топалов. Девушка была счастлива приобрести эту роль, но тогда даже не могла и подумать о том, как круто переменится ее жизнь и что она обретет любимого в лице Влада Топалова.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Кристина Вчера, 18:25
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