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Фанаты Евгении Феофилактовой считают, что её сын страдает из-за уволившейся няни
После переезда Евгении Феофилактовой в дом своего возлюбленного, няня её сына Даниэля решила уволиться. Поклонники считают, что для мальчика будет тяжело лишиться женщины, к которой успел привыкнуть.

В последнее время в жизни Феофилактовой происходят только хорошие события, о чём она активно делится с поклонниками в Instagram. Однако момент с уходом няни, конечно, несколько подпортил благоприятную ситуацию, породив массу самых различных слухов.

Фанаты Евгении Феофилактовой считают, что её сын страдает из-за уволившейся няни

Фанаты начали разбираться в этом вопросе. Кто-то считает, что женщина уволилась из-за нежелания убирать большой дом, но ведь у возлюбленного Евгении должна была быть уже домработница. Во всяком случае Даниэль был очень привязан к няне, и сейчас наверняка страдает из-за разлуки с ней.

Кроме того, подписчики заметили, что после переезда в дом бизнесмена Феофилактова стала меньше публиковать фото и видео в социальных сетях. По этому поводу также очень много предположений, а хейтеры начали поговаривать, что Евгению уже успели выставить за дверь.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Вчера, 16:11
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