Зрители уверены, что Майя Донцова злится на всех, потому что Алексей Купин передумал жениться на ней

Не секрет, что на подходе конкурс "Свадьба на миллион", в котором пары реалити-шоу могут принять участие понятно при каком условии. И глупо думать, что дочка Ирины Михайловны, как и любая другая участница телестройки, не хотела бы попытать счастье. Однако слишком активно сегодня в прессе циркулируют слухи, согласно которым Купин больше не хочет обручаться с любимой.При этом ранее Алексей не только думал о свадьбе, но и мечтал о совместных детях. Как поговаривают зрители, парень стал намекать на то, что у него нет желания участвовать в конкурсе. И несложно предположить, что такой неожиданный и неприятный разворот событий мог сильно испортить настроение Майе, не единожды говорившей, что ей хотелось бы стать женой Купина.Сейчас, напомним, Донцова больше всего ссорится с Александрой Шевой. Фолловеры даже предполагают, что и драка их не за горами. Прежде Майя дралась с Алисой Литинской.