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Зрители уверены, что Майя Донцова злится на всех, потому что Алексей Купин передумал жениться на ней
Рейтинговая участница "Дома-2" Майя Донцова, которая в последнее время пребывает не в лучшем настроении - ссорится с коллегами по периметру едва ли не каждый день, может делать это из-за нежелания Алексея Купина жениться на ней.

Не секрет, что на подходе конкурс "Свадьба на миллион", в котором пары реалити-шоу могут принять участие понятно при каком условии. И глупо думать, что дочка Ирины Михайловны, как и любая другая участница телестройки, не хотела бы попытать счастье. Однако слишком активно сегодня в прессе циркулируют слухи, согласно которым Купин больше не хочет обручаться с любимой.

Зрители уверены, что Майя Донцова злится на всех, потому что Алексей Купин передумал жениться на ней

При этом ранее Алексей не только думал о свадьбе, но и мечтал о совместных детях. Как поговаривают зрители, парень стал намекать на то, что у него нет желания участвовать в конкурсе. И несложно предположить, что такой неожиданный и неприятный разворот событий мог сильно испортить настроение Майе, не единожды говорившей, что ей хотелось бы стать женой Купина.

Зрители уверены, что Майя Донцова злится на всех, потому что Алексей Купин передумал жениться на ней

Сейчас, напомним, Донцова больше всего ссорится с Александрой Шевой. Фолловеры даже предполагают, что и драка их не за горами. Прежде Майя дралась с Алисой Литинской.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Вчера, 15:46
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