Элла Памфилова заявила о претендентах «с чудинкой»

По словам Памфиловой, она не собирается давать ни одному кандидату на высокий пост никакие характеристики, но среди претендентов попадаются мягко говоря странные люди. Так, по заявлению одного из них, он должен сдать документы непременно 7 января и именно в 22 часа и 22 минуты.Также, по сведениям Эллы Памфиловой, к участию в президентской гонке уже подали заявки 67 кандидатов: 21 человек – от партий, а 46 – как самовыдвиженцы.К слову, в 24 часа 7 января истекло время принятия заявок от самовыдвиженцев, а вот претенденты на пост президента РФ от партий еще смогут подавать документы до 12 января включительно.