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Бывшая девушка Ди Каприо Тони Гаррн засветила на пляже «апельсиновую» попу
Модель Тони Гаррн уже в который раз оказалась в центре обсуждения, а причиной этого стала ее попа, которая очень далека от идеала.

Бывшая девушка Ди Каприо Тони Гаррн засветила на пляже «апельсиновую» попу


Популярная немецкая модель, а в прошлом возлюбленная Ди Каприо, Тони Гаррн обожает в перерывах между работой понежиться на пляже и позагорать на солнышке, но любит она это делать практически нагишом. Принято считать, что девушки ее профессии должны постоянно следить за своим телом и лицом, но судя по последнему снимку, которые сделали ловкие фотокорреспонденты, красотка пренебрегает этими правилами и ее тело далеко не идеально. Журналисты были ошеломлены этими снимками.

Стоить добавить, что Тони Гаррн весьма знаменитая немецкая супермодель, которая, невзирая на свой молодой возраст, смогла расположить к себе всех самых влиятельнейших дизайнеров на свете и зарекомендовать себя как очень одаренную, целенаправленную и настойчивую модель. С самого начала своей карьеры девушка поставила очень высокую цель и начала сотрудничать с одних из великих модных домов Calvin Klein и до сих пор ее не понижает.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Кристина Вчера, 18:00
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