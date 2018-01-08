Бывшая девушка Ди Каприо Тони Гаррн засветила на пляже «апельсиновую» попу

Популярная немецкая модель, а в прошлом возлюбленная Ди Каприо, Тони Гаррн обожает в перерывах между работой понежиться на пляже и позагорать на солнышке, но любит она это делать практически нагишом. Принято считать, что девушки ее профессии должны постоянно следить за своим телом и лицом, но судя по последнему снимку, которые сделали ловкие фотокорреспонденты, красотка пренебрегает этими правилами и ее тело далеко не идеально. Журналисты были ошеломлены этими снимками.Стоить добавить, что Тони Гаррн весьма знаменитая немецкая супермодель, которая, невзирая на свой молодой возраст, смогла расположить к себе всех самых влиятельнейших дизайнеров на свете и зарекомендовать себя как очень одаренную, целенаправленную и настойчивую модель. С самого начала своей карьеры девушка поставила очень высокую цель и начала сотрудничать с одних из великих модных домов Calvin Klein и до сих пор ее не понижает.