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Ксения Бородина и Курбан Омаров возвращаются в Россию после рождественских каникул в Риме
Популярная телеведущая Ксения Бородина и её супруг Курбан Омаров спешат к своим детям в Россию после отдыха в Риме, где отпраздновали Рождество и повеселились с супругами Пынзарь.

Знаменитая чета решила, что Рождество им лучше отпраздновать в итальянской столице, куда и отправилась. Оттуда Ксения и Курбан делились с подписчиками интересными фотографиями и видео, рассказывая много информативного. Кроме того, там им повстречались Сергей и Дарья Пынзарь, с которыми веселись в дружной компании.

Ксения Бородина и Курбан Омаров возвращаются в Россию после рождественских каникул в Риме

Рождественские каникулы явно удались, но пора уже и домой, где их дожидаются трое детей. Об этом накануне Бородина сообщила на своей странице в социальной сети Instagram.

В комментариях подписчики поблагодарили Ксению и Курбана за то, что во время каникул в Риме не забывали о них, радуя замечательными фотографиями и видео на фоне живописных мест древнего европейского города, в котором многие мечтают побывать.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Вчера, 15:23
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