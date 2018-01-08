Ксения Бородина и Курбан Омаров возвращаются в Россию после рождественских каникул в Риме

Знаменитая чета решила, что Рождество им лучше отпраздновать в итальянской столице, куда и отправилась. Оттуда Ксения и Курбан делились с подписчиками интересными фотографиями и видео, рассказывая много информативного. Кроме того, там им повстречались Сергей и Дарья Пынзарь, с которыми веселись в дружной компании.Рождественские каникулы явно удались, но пора уже и домой, где их дожидаются трое детей. Об этом накануне Бородина сообщила на своей странице в социальной сети Instagram.В комментариях подписчики поблагодарили Ксению и Курбана за то, что во время каникул в Риме не забывали о них, радуя замечательными фотографиями и видео на фоне живописных мест древнего европейского города, в котором многие мечтают побывать.