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Мария Кохно решила избавиться от округлых щёк с помощью липосакции
Бывшая участница телешоу "Дом-2" Мария Кохно обратилась за помощью пластического хирурга, чтобы сделать липосакцию щёк.

Игорь Белый известен свой работой со многими участниками скандальной телестройки, которым помог обрести желаемое тело. Обратилась к нему и Кохно, которая желала сделать подтяжку лица, но хирург уговорил девушку вместо этого провести липосакцию щёк. По его словам, Мария ещё слишком молода для подтягивания кожи на лице, поэтому с данной процедурой можно и повременить.

Мария Кохно решила избавиться от округлых щёк с помощью липосакции

Стоит сказать, что для Кохно операция будет не первой, поэтому никакого страха и сомнений не испытывает.

Мария была очень расстроена, когда её дни пребывания на проекте были сочтены, и даже плакала из-за этого, но со временем смогла взять себя в руки. Сейчас девушка ведёт активным образ жизни, а также встречается с другими бывшими участниками скандального реалити-шоу. Так, она недавно проводила время с Дмитрием Дмитренко, супругом Ольги Рапунцель, который ныне смог вернуться в периметр.

А на липосакцию щёк Кохно решилась из-за намечающихся съёмок музыкального клипа, в котором она будет играть на скрипке. Девушка желает быть в кадре безупречной.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Вчера, 15:04
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