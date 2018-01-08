Мария Кохно решила избавиться от округлых щёк с помощью липосакции

Игорь Белый известен свой работой со многими участниками скандальной телестройки, которым помог обрести желаемое тело. Обратилась к нему и Кохно, которая желала сделать подтяжку лица, но хирург уговорил девушку вместо этого провести липосакцию щёк. По его словам, Мария ещё слишком молода для подтягивания кожи на лице, поэтому с данной процедурой можно и повременить.Стоит сказать, что для Кохно операция будет не первой, поэтому никакого страха и сомнений не испытывает.Мария была очень расстроена, когда её дни пребывания на проекте были сочтены, и даже плакала из-за этого, но со временем смогла взять себя в руки. Сейчас девушка ведёт активным образ жизни, а также встречается с другими бывшими участниками скандального реалити-шоу. Так, она недавно проводила время с Дмитрием Дмитренко, супругом Ольги Рапунцель, который ныне смог вернуться в периметр.А на липосакцию щёк Кохно решилась из-за намечающихся съёмок музыкального клипа, в котором она будет играть на скрипке. Девушка желает быть в кадре безупречной.