Иосиф Оганесян разозлился на подписчиков, распускающих слухи о его возвращении к Александре Черно из корыстных побуждений

«Мне никто не указ, я волен делать то, что я хочу. И да, на будущее: можете пугать меня, а жить и строить отношения с Черно точно не мне. Я не из боязливых, я из отчаянных», - написал в блоге Иосиф.

Иосиф вышел из себя, когда узнал, что многие фолловеры не сомневаются в его скором возвращении к бывшей девушке. Кроме того, люди, давно наблюдающие за событиями, касающимися скандальной пары, стали утверждать, что молодой человек собирается возобновить роман только для участия в "Любви года".По словам пользователей Сети, Оганесян просто водит всех за нос, желая обмануть зрителей в очередной раз, надеясь на то, что Александра, как и прежде, согласится вернуться к нему без колебаний.Ранее, напомним, Оганесян обратился к подписчикам с целью узнать, нет ли у них желания видеть его снова рядом с Александрой. Что интересно, первой на данный вопрос ответила сама Черно, подчеркнув, что больше не собирается с ним даже общаться.